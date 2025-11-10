Спортсменка Анастасия Хомячкова из Юрьева-Польского одержала победу на чемпионате мира по самбо, победив в финале белорусскую спортсменку Карину Шут. Это достижение укрепило лидерство

Спортсменка Анастасия Хомячкова из Юрьева-Польского одержала победу на чемпионате мира по самбо, победив в финале белорусскую спортсменку Карину Шут. Это достижение укрепило лидерство сборной России на престижном турнире. Об этом поделился губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Анастасия Хомячкова, воспитанница СШОР по самбо имени Евгения Чичваркина, стала чемпионкой мира, одержав верх над соперницей из Беларуси.