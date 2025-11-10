Новая программа предполагает увеличение продолжительности начальной школы.

Общественная палата РФ заявила о готовности страны перейти на новую систему школьного образования — 12-летний цикл обучения. Этот шаг затронет и школьников Владимирской области, где образовательные учреждения уже начинают готовиться к возможным изменениям.Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, в беседе с РИА «Новости» необходимость реформы растущим интересом детей к знаниям и стремительным развитием технологий. Современные технологии позволяют детям быстрее усваивать материал, и нынешняя система, рассчитанная на 11 лет, становится недостаточной.Переход к 12-летней программе даст возможность школьникам завершить обучение именно в возрасте 18 лет, что совпадает с вступительными экзаменами в высшие учебные заведения. Сейчас многие подростки заканчивают школу в 17 лет, что создает трудности при поступлении в университеты.Кроме того, новая программа предполагает увеличение продолжительности начальной школы. Подготовительные группы детских садов станут частью образовательного процесса, дополнив существующие классы начальной ступени. Для многих родителей такая мера станет отличным решением проблемы подготовки ребенка к первому классу.Однако пока решение о переходе официально не принято. Предполагается проведение общественных обсуждений и консультаций среди педагогов, психологов и самих учеников.