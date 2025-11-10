В Суздале гужевая повозка сбила мужчину. Происшествием заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.

История с несчастным случаем в живописном Суздале, городе-музее и одной из туристических жемчужин России, получила неожиданное развитие спустя почти два года. После настойчивого обращения потерпевшей стороны и внимания федеральных телеканалов дело дошло до высокого уровня — глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ситуации детально и принять необходимые меры. Повод — наезд гужевой повозки на человека. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Происшествие на улице КремлевскойИнцидент, который привлек внимание федерального телеканала, а затем и высшего руководства СК, случился 4 января еще прошлого года на центральной улице Суздаля — Кремлевской. По информации правоохранительных органов, 27-летний местный житель, управлявший повозкой с лошадьми, нарушил правила. При обгоне другого экипажа он выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на пешехода, тогда издание «Зебра-ТВ».Этим пешеходом, как выяснилось, оказался журналист федерального телеканала «Россия 1» Игорь Агеенко. Пострадавший вел съемки в Суздале, который в том году носил статус Новогодней столицы России. После наезда возница не остановился и скрылся с места происшествия, хотя вскоре был найден и доставлен в отдел полиции.Последствия и реакция пострадавшегоИгорь Агеенко в своих соцсетях последствия инцидента: разбитое лицо, легкое сотрясение мозга и почти сломанная кисть руки. Также был поврежден дорогостоящий дрон и очки члена съемочной группы. Интересно, что журналист опроверг первоначальную версию о том, что лошадей мог напугать запуск квадрокоптера. По его словам, в момент наезда дрон не работал, а причиной ДТП стал опасный маневр кучера.Несмотря на то, что полиция тогда отреагировала оперативно и помогла решить вопросы на месте, дело ограничилось административными протоколами за оставление места ДТП и нарушение ПДД. Обращения пострадавшего в компетентные органы с требованием привлечь виновника к более серьезной ответственности долгое время оставались безрезультатными.Вмешательство сверху: указание БастрыкинаСитуация кардинально изменилась после того, как история попала в федеральный эфир. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично руководителю следственного управления СК по Владимирской области Артему Кулакову возбудить уголовное дело. Теперь действия возницы будут квалифицированы по более строгим статьям уголовного кодекса, а не по административным. Исполнение поручения главы ведомства взято на особый контроль в центральном аппарате СК.Системная проблема СуздаляЭтот инцидент — лишь верхушка айсберга проблем, связанных с гужевым транспортом в Суздале. Местные жители и туристы давно жаловались на стихийные стоянки повозок на газонах и тротуарах, антисанитарию из-за отсутствия уборки за лошадьми, громкую музыку и неадекватное поведение некоторых возниц.Власти города были вынуждены отреагировать. В администрации с участием владельцев лошадей, представителей прокуратуры, полиции и коммунальных служб.По его итогам был принят ряд жестких мер. Полностью запретили стоянку у детских учреждений и Успенского храма, определили специальные места для стоянок. Владельцев обязали заключить договоры на уборку отходов и мытье дорог. На месяц введен усиленный режим проверок: совместные рейды администрации, полиции и прокуратуры будут следить за порядком.Нарушителям грозят штрафы, а в случае повторных инцидентов — полное ограничение движения гужевого транспорта в историческом центре.