Прокуратура проверила соблюдение жилищного законодательства после обращения жительницы Александрова. Выяснилось, что она заключила договор соцнайма муниципального жилого помещения. В октябре прошлого года её семья, в которой воспитывается маленький ребёнок, была признана малоимущей, но администрация не спешила освобождать от платежей за муниципальную квартиру. Женщина обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство внесло представление главе администрации Александровского района. Малоимущую