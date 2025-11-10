В этом году в Коврове обновили около 7 километра местных дорог. На участках улиц Абельмана и Дегтярёва заменили дорожное покрытие. На улицах Челюскинцев, 19-го Партсъезда, Подлесной, Олега

В этом году в Коврове обновили около 7 километра местных дорог. На участках улиц Абельмана и Дегтярёва заменили дорожное покрытие. На улицах Челюскинцев, 19-го Партсъезда, Подлесной, Олега Кошевого, Чернышевского, Восточной и Пугачёва привели в порядок дороги и тротуары. На улице Комсомольской выполнили ремонт пешеходной зоны. В Ковровском районе отремонтировали участки дорог протяженностью 4,3 километра. Дорожное