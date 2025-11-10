Историей спасения женщины поделились в своих соцсетях добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» во Владимирской области. Сообщение о пропаже Любови Павловны, проживающей в селе

Историей спасения женщины поделились в своих соцсетях добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» во Владимирской области. Сообщение о пропаже Любови Павловны, проживающей в селе Борисоглеб Муромского района, поступило на горячую линию отряда 7 ноября, в 22.19. Десятки опытных поисковиков со всей области оперативно приехали на место происшествия. К ребятам присоединились добровольцы из отряда «БПЛА». Они подготовили