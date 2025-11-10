Страховщиком может быть Социальный фонд России (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Сделать выбор без потери инвестиционного дохода можно раз в пять лет. Подать заявление на

Страховщиком может быть Социальный фонд России (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Сделать выбор без потери инвестиционного дохода можно раз в пять лет. Подать заявление на смену страховщика необходимо до 1 декабря на портале Госуслуг или приехать в клиентскую службу Отделения СФР по Владимирской области. В этом году уже 5800 владимирцев определились, кому передать в