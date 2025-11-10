Значит, такая ситуация в классе: Преподаватель (П) задает ученикам вопрос:
- Дети, кто мне ответит: что возбуждает мужчину?
Класс молчит, один Вовочка (В) с первой парты руку тянет:
- Можно я! Можно я!
(П) - подожди, Вовочка!
(П) Смотрит - класс все равно молчит....
(В) - Можно я! Можно я!
(П) - ладно, Вовочка, отвечай...
Вовочка встает и гордостью произносит - ГОЛАЯ БАБА!!!
(П) - ВОВОЧКА!!! вон из класса, и чтобы без отца не появлялся!!!
На следующий день:
(П) заходит в класс, и смотрит там Вовочка сидит.
(П) - ВОВОЧКА, ВСТАНЬ!!!!
я же тебе сказал, чтоб без отца здесь больше не появлялся!!! и почему ты
пересел на последнюю парту?!!
(В) ему отвечает :
- А мне папа сказал, если вас голые бабы не возбуждают, значит, вы ПЕДИК, и поэтому он с вами не хочет имет
еще анекдот!