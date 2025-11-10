В финале в своей весовой категории одолела белоруску Карину Шут, завоевав золотую медаль.

Самбистка Анастасия Хомячкова из Владимирской области одержала блестящую победу на чемпионате мира по самбо, закрепив за собой звание одной из лучших., что 9 ноября Анастасия, представляющая СШОР по самбо имени Евгения Чичваркина, в финале в своей весовой категории одолела белоруску Карину Шут, завоевав золотую медаль.Анастасия Хомячкова — заслуженный мастер спорта, многократная победительница всероссийских и международных соревнований. В ее активе золото Спартакиады Сильнейших, Кубка мира, а также победы на чемпионатах России, Европы и мира.