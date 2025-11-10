Десятки опытных поисковиков со всей Владимирской области срочно прибыли на место, готовясь к ночному рейду.

Волонтерский отряд «Лиза Алерт» сообщил о чудесном спасении женщины, потерявшейся вечером в лесу неподалеку от села Борисоглеб Муромского района. 7 ноября в 22:19 поступил сигнал тревоги о пропаже Любови Павловны.Команда немедленно приступила к действиям: десятки опытных поисковиков со всей Владимирской области срочно прибыли на место, готовясь к ночному рейду. Вместе с ними работали ребята из специализированного подразделения беспилотников («БПЛА»), вооружённые дроном с тепловизором.Координатором акции опытный волонтер Ангелина Еремина, известная среди коллег своим позывным «Ангел». Она первой прибыла на место и организовала оперативный штаб. Работала круглосуточно, стараясь действовать быстро и решительно.Операция развернулась стремительно: пять поисковых групп начали прочесывать территорию густого леса, разделившись на разные направления. Одна группа отправилась глубокой ночью, в кромешной тьме, преодолевая непростой путь сквозь густой кустарник и заболоченную местность.В 3:52 утра оператор по рации передал тревожное известие: одинокая фигура человека обнаружена недалеко от тропинки, ведущей к деревенской окраине. Через считанные минуты пришло радостное сообщение: найденная женщина оказалась именно той самой Любовью Павловной, которую искали всю ночь. Ее обнаружили едва живой, промокшую до нитки и ослабленную длительным пребыванием в условиях холода и сырости.Женщина была доставлена в лагерь поисковиков, где ее осмотрели врачи скорой помощи из Мурома. Медики оказали ей первую помощь, обеспечив безопасность здоровья пенсионерки.