Управление по охране окружающей среды администрации города предупреждает жителей о проведении плановых мероприятий по дератизации. 13 ноября специалисты будут обрабатывать от грызунов

Управление по охране окружающей среды администрации города предупреждает жителей о проведении плановых мероприятий по дератизации. 13 ноября специалисты будут обрабатывать от грызунов территорию возле дома № 205-а на улице Добросельской. Администрация просит жителей избегать место обработки во время работ. Особую осторожность следует проявить в отношении детей и домашних животных, которых не следует допускать на обрабатываемую