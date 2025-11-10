Много лет он занимался активной работой по установке памятных досок погибшим защитникам Отечества.

10 ноября скоропостижно ушел из жизни известный общественный деятель, ветеран боевых действий, руководитель Владимирского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Александр Игоревич Лобанов. Родившийся в 1955 году во Владимире, он прошел проверку войной в Афганистане, продемонстрировав смелость и отвагу.Его служба в Афганистане отмечена многочисленными наградами, включая медаль «От благодарного Африканского народа» и почетную грамоту Верховного Совета СССР. Именно там он зарекомендовал себя не только как храбрый воин, но и чуткий командир, сумевший уберечь своих бойцов от гибели.Вернувшись домой, Александр Лобанов посвятил свою жизнь служению другим. Его главной целью стало сохранение памяти о погибших товарищах и оказание помощи семьям героев. Особенно близко ему было взаимодействие с детьми, лишенными отцов из-за трагедий локальных конфликтов.Много лет он занимался активной работой по установке памятных досок погибшим защитникам Отечества, выступал перед молодежью с уроками мужества, формируя уважение к подвигам прошлого. Своими усилиями способствовал формированию нравственно-патриотического сознания молодого поколения.Сообщение о времени и месте церемонии прощания появится позднее, в администрации города.