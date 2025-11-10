Во Владимире продолжается плановая работа по наведению порядка в сфере уличной торговли. Межведомственный рейд прошел на улице Егорова, где представители городской администрации и

Во Владимире продолжается плановая работа по наведению порядка в сфере уличной торговли. Межведомственный рейд прошел на улице Егорова, где представители городской администрации и сотрудники УМВД проверили соблюдение правил торговли. Главная цель — проверить наличие у продавцов всей необходимой разрешительной документации, а также официальных бумаг, подтверждающих качество и происхождение товара. Алексей Суровцев, начальник управления территориальной безопасности