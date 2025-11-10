В прошлом году было зафиксировано 547 очагов.

Во Владимирской области только за первые девять месяцев текущего года выявлен 491 новых случаев рака легких. В прошлом году было зафиксировано 547 очагов. Это заболевание лидирует у мужчин и занимает второе место у женщин. Об этомОпасность в том, что на ранних стадиях рак легкого часто протекает без симптомов. Кашель, одышка и кровохарканье обычно проявляются уже на поздних этапах. Поэтому специалисты подчеркивают важность ежегодной флюорографии и регулярных профосмотров. Компьютерная томография рекомендуется при появлении любых подозрительных симптомов.До 60% случаев рака легкого обнаруживаются именно во время профилактических осмотров. Полностью исключить риск невозможно, но своевременная диагностика значительно увеличивает шансы на успешное лечение.