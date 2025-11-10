Правительство Владимирской области сообщило, что Валерий Янин оставил пост министра здравоохранения Владимирской области. 10 ноября 2025 года его полномочия прекращены в связи с истечением

Правительство Владимирской области сообщило, что Валерий Янин оставил пост министра здравоохранения Владимирской области. 10 ноября 2025 года его полномочия прекращены в связи с истечением срока действия служебного контракта. Соответствующее решение принято Губернатором Александром Авдеевым. Ранее об этом заявила и.о.регионального министра здравоохранения Тамара Томаева. Напомним, Валерий Янин обвиняется в превышении должностных полномочий. Суд приступил к рассмотрению его