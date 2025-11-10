Рак лёгкого (РЛ) — самый распространенный вид рака в мире и ведущая причина смертности среди онкологических заболеваний. Он часто протекает скрытно и активно метастазирует. Мужчины

Рак лёгкого (РЛ) — самый распространенный вид рака в мире и ведущая причина смертности среди онкологических заболеваний. Он часто протекает скрытно и активно метастазирует. Мужчины заболевают почти в десять раз чаще женщин. Ранее рак лёгкого считался преимущественно мужским заболеванием, однако в последние годы наблюдается рост числа случаев у женщин. Рак лёгкого: как распознать и предотвратить.