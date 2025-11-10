Хронику ДТП за неполную неделю, а именно в период с 5 по 9 ноября опубликовала пресс-служба УМВД по Владимирской области. За пять дней в области произошло 27 аварий, в которых 2 человека погибли

Хронику ДТП за неполную неделю, а именно в период с 5 по 9 ноября опубликовала пресс-служба УМВД по Владимирской области. За пять дней в области произошло 27 аварий, в которых 2 человека погибли и 45 человек получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 56 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования. Водители не