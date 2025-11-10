Он организовал целую плантацию в теплице на своем участке.

В Коврове Владимирской области местный житель, устав переплачивать за марихуану, решил стать «садоводом-любителем». Он выращивал коноплю на своей даче.По данным , мужчина, который давно употреблял наркотики, в мае этого года купил семена и организовал целую плантацию в теплице на своем участке. Когда урожай созрел, он переработал его в готовый продукт.Однако в конце августа его «предпринимательская» деятельность была пресечена сотрудниками полиции.