Супруга британского принца Гарри Меган Маркл планирует воспользоваться необычным методом обезболивания во время предстоящих родов. Знаменитость будет погружена в транс.

Супруга британского принца ГарриМеган Маркл планирует воспользоваться необычным методом обезболивания во времяпредстоящих родов. Знаменитость будет погружена в транс.Меган и Гарри во всю готовятсяк появлению первенца. Ходят слухи, что будущие родители выбрали няню, а такжекрестных для своего малыша.Также Меган Маркл рассматриваетвозможность родить вне стен лечебного учреждения. Экс-актриса планируетпроизвести на свет младенца в домашней обстановке. Кроме того, она намереваетсяотказаться от любых обезболивающих препаратов и испробовать технику гипноза.Сторонники этой методики считают,что роженицы учатся контролировать болевые ощущения с помощью разума истимулировать выработку окситоцина – гормона, который ослабляет неприятные ощущенияи стимулирует матку. Об этом сообщает The Sun.К слову, техника гипноза ужене первый год применяется в акушерстве. По словам инсайдеров, такой способиспользовала супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. Своего третьего ребенка -сына Луи она родила в состоянии транса.Известно, что на данный момент по методу гипнородов на свет появилосьболее 700 тысяч новорожденных, а Международная организация, занимающаяся родовспоможениемв состоянии транса, насчитывает около 1800 сертифицированных инструкторов. Какутверждается, этот способ очень популярен у голливудских звезд. К нему прибегалаактриса Анджелина Джоли, когда рожала близнецов Вивьен и Нокс.