Супруга британского принца Гарри
Меган Маркл планирует воспользоваться необычным методом обезболивания во время
предстоящих родов. Знаменитость будет погружена в транс.
Супруга британского принца Гарри
Меган Маркл планирует воспользоваться необычным методом обезболивания во время
предстоящих родов. Знаменитость будет погружена в транс.
Меган и Гарри во всю готовятся
к появлению первенца. Ходят слухи, что будущие родители выбрали няню, а также
крестных для своего малыша.
Также Меган Маркл рассматривает
возможность родить вне стен лечебного учреждения. Экс-актриса планирует
произвести на свет младенца в домашней обстановке. Кроме того, она намеревается
отказаться от любых обезболивающих препаратов и испробовать технику гипноза.
Сторонники этой методики считают,
что роженицы учатся контролировать болевые ощущения с помощью разума и
стимулировать выработку окситоцина – гормона, который ослабляет неприятные ощущения
и стимулирует матку. Об этом сообщает The Sun.
К слову, техника гипноза уже
не первый год применяется в акушерстве. По словам инсайдеров, такой способ
использовала супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. Своего третьего ребенка -
сына Луи она родила в состоянии транса.
Известно, что на данный момент по методу гипнородов на свет появилось
более 700 тысяч новорожденных, а Международная организация, занимающаяся родовспоможением
в состоянии транса, насчитывает около 1800 сертифицированных инструкторов. Как
утверждается, этот способ очень популярен у голливудских звезд. К нему прибегала
актриса Анджелина Джоли, когда рожала близнецов Вивьен и Нокс.