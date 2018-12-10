Пассажир такси похитил деньги из салона автомобиля и скрылся.

Ночью 4 декабря текущего года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился 43-летний местный житель, сообщивший о хищении у него денежных средств.Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что работает водителем такси и некоторое время назад вез по указанному адресу пассажиров. В момент остановки один из клиентов такси неожиданно забрал деньги, находившиеся в подстаканнике между передними сиденьями, покинул салон автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.Сотрудниками уголовного розыска был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого, 29-летнего жителя города Мурома.Подозреваемый в содеянном сознался, пояснив, что похищенные деньги потратил на личные нужды.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ (грабеж).