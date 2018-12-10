Действующих сотрудников и ветеранов службы поздравил врио начальника ДИТСиЗИ МВД России генерал-майор полиции Александр Балаев.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!От всей души поздравляю Вас с Днем создания Службы связи МВД России!Ваш высокий профессионализм и слаженные действия позволяют обеспечивать сотрудников подразделений органов внутренних дел Российской Федерации бесперебойной связью, высокоскоростным и качественным обменом оперативно-служебной информацией.Современные технологии и связь в системе Министерства внутренних дел, их совершенствование, являются одними из важнейших направлений по обеспечению правопорядка и борьбы с преступностью. Использование новых возможностей в сфере информационно-телекоммуникационных технологий позволяет органам внутренних дел Российской Федерации более оперативно решать задачи по обеспечению общественного порядка, способствовать профилактике и пресечению преступлений.Особую признательность выражаю ветеранам. Их профессионализм и богатый жизненный опыт обеспечивают формирование у молодых сотрудников чувства исполнительности и ответственности за проведенную работу.Примите в этот праздничный день искренние пожелания успехов в выполнении сложных и ответственных задач в служебной деятельности, в достижении намеченных целей в служении Отчизне, здоровья и благополучия Вам и вашим близким!Врио начальника ДИТСиЗИ МВД Россиигенерал-майор полиции Александр Балаев