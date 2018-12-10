Украинский актер театра и кино четыре года пытался противостоять недугу. Какое-то время ему даже удавалось совмещать лечение и сцену, но болезнь оказалась сильнее.

Украинский актер театра и кино четыре года пытался противостоять недугу. Какое-то время ему даже удавалось совмещать лечение и сцену, но болезнь оказалась сильнее.Актер театра и кино известный российскому зрителю по сериалу "Возвращение Мухтара" Тарас Мельничук ушел из жизни 8 декабря после четырехлетней борьбы с раком.Диагноз Мельничуку поставили в 2016 году – рак крови. После прохождения курса химиотерапии актер даже вернулся на сцену, но после вынужден был снова отправиться на лечение – метастазы были обнаружены в почках и кишечнике.На страничке Министерства культуры Украины в Facebook опубликован некролог: "Ушел из жизни актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук, который на протяжении длительного времени боролся со страшным диагнозом – острым миелоидным лейкозом".Тарас Мельниченко родился 3 октября 1991 года. Он получил актерское образование в школе Film.ua, годом позже закончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства, Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого – по специальности актер театра и кино.Впервые появился на телеэкранах в качестве одного из герое шоу "Школа Доктора Комаровского". С 2013 года вошел в труппу Киевского академического театра юного зрителя на Липках.С 2012 года начал сниматься в сериалах: "Возвращение Мухтара", "Всё вернется", "Дело для двоих", "Сны", "Пес", "Певица", "Центральная больница", "Ментовские войны. Киев", "Две жизни", "Первая мировая".