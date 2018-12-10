Украинский актер театра и кино четыре года пытался противостоять недугу. Какое-то время ему даже удавалось совмещать лечение и сцену, но болезнь оказалась сильнее.

Украинский актер театра и кино четыре года пытался противостоять недугу. Какое-то время ему даже удавалось совмещать лечение и сцену, но болезнь оказалась сильнее.Актер театра и кино, известный российскому зрителю по сериалу "Возвращение Мухтара" Тарас Мельничук ушел из жизни 8 декабря после четырехлетней борьбы с онкологией.Диагноз "рак крови" Мельничуку поставили в 2016 году. После прохождения курса химиотерапии актер вернулся на сцену, но позже вынужден был снова отправиться на лечение – метастазы обнаружили в почках и кишечнике.На страничке Министерства культуры Украины в Facebook опубликован некролог: "Ушел из жизни актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук, который на протяжении длительного времени боролся со страшным диагнозом – острым миелоидным лейкозом".Тарас Мельничук родился 3 октября 1991 года. Получил актерское образование в школе Film.ua, годом позже окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства, Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого по специальности "актер театра и кино".Мельничук впервые появился на телеэкранах в качестве одного из героев шоу "Школа доктора Комаровского". В 2013 году вошел в труппу Киевского академического театра юного зрителя на Липках.Артист снялся в сериалах "Возвращение Мухтара", "Все вернется", "Дело для двоих", "Сны", "Пес", "Певица", "Центральная больница", "Ментовские войны. Киев", "Две жизни", "Первая мировая".