Дочь композитора Дмитрия Маликова разместила новую фотографию, на которой она держит в руках букет тюльпанов. Подписчики Стефании в Instagram не смогли пройти мимо такого милого снимка.

Дочь композитора Дмитрия Маликова разместила новую фотографию, на которой она держит в руках букет тюльпанов. Подписчики Стефании в Instagram не смогли пройти мимо такого милого снимка.На фотографии девушка сидит на заднем кресле машины и держитв руках букет розовых тюльпанов. Стефания позирует перед камерой в обычной белойводолазке. В подписи к снимку она пожелала всем своим подписчикам хорошегопонедельника.Пользователи Сети одарили девушку комплиментами: "Какая жеты потрясающая, глаз не оторвать!","Кто у нас тут такой сладенький", "Какая красивая!", "Очаровательная". Один из подписчиковсравнил ее красоту с этими цветами. "Милая, нежная и очаровательная, как этотбукет тюльпанов в декабре!", – написал он.Ранее дочь певца Дмитрия Маликова разместила снимок,где она позирует в деловом костюме: белой блузке и пиджаке в клетку. В подписик фото Стефания рекламирует известную компанию по производству средств дляухода за волосами. "Может быть, она родилась с этим волосами, а,может…" – написала девушка.Поклонники отметили, что прическа и наряд оченьподходят Маликовой, и похвалили ее вкус: "Стеша! Нежнуля","Красавица", "Шикарна!", "Чудесная!","Стефания, Вы такая элегантная девушка", "Какой красивый цветволос!".Напомним, что Стефания Маликова учится в одном из крупнейшихмосковских университетов. В то же время она успевает принимать участие в фотосессиях ипоявляться на важных светских мероприятиях. Многие пользователи обвиняютдевушку в том, что она ведет слишком праздный образ жизни и старается выглядетьстарше своих лет.