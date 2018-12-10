Дочь композитора Дмитрия Маликова разместила новую фотографию, на которой она держит в руках букет тюльпанов. Подписчики Стефании в Instagram не смогли пройти мимо такого милого снимка.
Дочь композитора Дмитрия Маликова разместила новую фотографию, на которой она держит в руках букет тюльпанов. Подписчики Стефании в Instagram не смогли пройти мимо такого милого снимка.
На фотографии девушка сидит на заднем кресле машины и держит
в руках букет розовых тюльпанов. Стефания позирует перед камерой в обычной белой
водолазке. В подписи к снимку она пожелала всем своим подписчикам хорошего
понедельника.
Пользователи Сети одарили девушку комплиментами: "Какая же
ты потрясающая, глаз не оторвать!",
"Кто у нас тут такой сладенький", "Какая красивая!", "Очаровательная". Один из подписчиков
сравнил ее красоту с этими цветами. "Милая, нежная и очаровательная, как этот
букет тюльпанов в декабре!", – написал он.
Ранее дочь певца Дмитрия Маликова разместила снимок,
где она позирует в деловом костюме: белой блузке и пиджаке в клетку. В подписи
к фото Стефания рекламирует известную компанию по производству средств для
ухода за волосами. "Может быть, она родилась с этим волосами, а,
может…" – написала девушка.
Поклонники отметили, что прическа и наряд очень
подходят Маликовой, и похвалили ее вкус: "Стеша! Нежнуля",
"Красавица", "Шикарна!", "Чудесная!",
"Стефания, Вы такая элегантная девушка", "Какой красивый цвет
волос!".
Напомним, что Стефания Маликова учится в одном из крупнейших
московских университетов. В то же время она успевает принимать участие в фотосессиях и
появляться на важных светских мероприятиях. Многие пользователи обвиняют
девушку в том, что она ведет слишком праздный образ жизни и старается выглядеть
старше своих лет.