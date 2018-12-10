Экс-солистка девичьей группы Сливки Дарья Ермолаева стала героем программы Пусть говорят Первого канала. Отец девушки, звезда советского цирка – Юрий Ермолаев, умер при загадочных обстоятельствах.

Экс-солистка девичьей группы "Сливки" Дарья Ермолаева сталагероем программы "Пусть говорят" Первого канала. Отец девушки, звезда советского цирка – Юрий Ермолаев,умер при загадочных обстоятельствах.Новость о кончине родителя настигла Ермолаеву в Бразилии,куда она переехала несколько лет назад. По словам вокалистки, о том, что онаосиротела узнала случайно – из Интернета. Но настоящим шоком для нее стало то,что за полгода до смерти 84-летний легендарный артист женился на своейсиделке.После кончины Юрия Ермолаева, новоиспеченная мачеха пересталавыходить на связь, а из его квартиры пропали дорогие фамильные украшения временЦарской России. Также дочь советской звезды не может найти оригинал завещания."Мы с папой общались каждый день. В какой-то момент онпропал и не выходил на связь около двух-трех дней. Как выяснилось, он упал вванной и не мог встать. Приезжали МЧС, вскрывали дверь, после чего появиласьэта Людмила. Он говорил, что она приезжает и помогает. Я начала настаивать,чтобы он переехал ко мне", – вспоминает девушка.Однако артист не собирался лететь к наследникам, оннеожиданно женился на сиделке. "Ему 84, а ей 48 лет. Сложно поверить в такую внезапнуюлюбовь к пожилому человеку, который постоянно себя плохо чувствует", – отметилаДарья. Вокалистка не понимает, почему никто не сообщил ей о кончине отца."Пропали личные награды моего отца и документы, а главное,пропала личная тетрадь моего отца, которая писалась мне на протяжении всейжизни. Там были данные о банковских ячейках. Пропали драгоценности семейные", -рассказала Ермолаева. Она надеется, что телеведущий Дмитрий Борисов поможет ей разобраться в ситуации.Гости студии сообщили, что Дарья недостойная дочь, так как бросила пожилого родителя, не приезжала и не навещала, когда тот попал в больницу. В ответ на эти обвинения девушка сообщила, что в тот момент у нее на руках был младенец семи дней отроду и малолетний старший сын с особенностями развития.В студии появиласьбывшая подруга мачехи Дарьи Ермолаевой Татьяна Мягкова. Женщина отметила, чтовидела завещание, драгоценности и тетрадь в руках у оборотистой Людмилы."Мы не знали, что она была на зарплате. Она намрассказывала, что с ним познакомилась у Дуровой. Он одинокий, дочь уехала, она ему не помогает, ему нужна поддержка.После того, как Иван Михайлович упал у себя дома, она начала рассказывать,что он ей сделал предложение. Она начала советоваться по поводу наследства. Онаприехала из Украины, с Запорожья, она очень хотела что-то поиметь. Она такжехотела иметь красивую фамилию", – рассказала Мягкова.