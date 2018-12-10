Экс-солистка девичьей группы Сливки Дарья Ермолаева стала
героем программы Пусть говорят Первого канала. Отец девушки, звезда советского цирка – Юрий Ермолаев,
умер при загадочных обстоятельствах.
Экс-солистка девичьей группы "Сливки" Дарья Ермолаева стала
героем программы "Пусть говорят" Первого канала. Отец девушки, звезда советского цирка – Юрий Ермолаев,
умер при загадочных обстоятельствах.
Новость о кончине родителя настигла Ермолаеву в Бразилии,
куда она переехала несколько лет назад. По словам вокалистки, о том, что она
осиротела узнала случайно – из Интернета. Но настоящим шоком для нее стало то,
что за полгода до смерти 84-летний легендарный артист женился на своей
сиделке.
После кончины Юрия Ермолаева, новоиспеченная мачеха перестала
выходить на связь, а из его квартиры пропали дорогие фамильные украшения времен
Царской России. Также дочь советской звезды не может найти оригинал завещания.
"Мы с папой общались каждый день. В какой-то момент он
пропал и не выходил на связь около двух-трех дней. Как выяснилось, он упал в
ванной и не мог встать. Приезжали МЧС, вскрывали дверь, после чего появилась
эта Людмила. Он говорил, что она приезжает и помогает. Я начала настаивать,
чтобы он переехал ко мне", – вспоминает девушка.
Однако артист не собирался лететь к наследникам, он
неожиданно женился на сиделке. "Ему 84, а ей 48 лет. Сложно поверить в такую внезапную
любовь к пожилому человеку, который постоянно себя плохо чувствует", – отметила
Дарья. Вокалистка не понимает, почему никто не сообщил ей о кончине отца.
"Пропали личные награды моего отца и документы, а главное,
пропала личная тетрадь моего отца, которая писалась мне на протяжении всей
жизни. Там были данные о банковских ячейках. Пропали драгоценности семейные", -
рассказала Ермолаева. Она надеется, что телеведущий Дмитрий Борисов поможет ей разобраться в ситуации.
Гости студии сообщили, что Дарья недостойная дочь, так как бросила пожилого родителя, не приезжала и не навещала, когда тот попал в больницу. В ответ на эти обвинения девушка сообщила, что в тот момент у нее на руках был младенец семи дней отроду и малолетний старший сын с особенностями развития.
В студии появилась
бывшая подруга мачехи Дарьи Ермолаевой Татьяна Мягкова. Женщина отметила, что
видела завещание, драгоценности и тетрадь в руках у оборотистой Людмилы.
"Мы не знали, что она была на зарплате. Она нам
рассказывала, что с ним познакомилась у Дуровой. Он одинокий, дочь уехала, она ему не помогает, ему нужна поддержка.
После того, как Иван Михайлович упал у себя дома, она начала рассказывать,
что он ей сделал предложение. Она начала советоваться по поводу наследства. Она
приехала из Украины, с Запорожья, она очень хотела что-то поиметь. Она также
хотела иметь красивую фамилию", – рассказала Мягкова.