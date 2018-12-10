Регион по уровню коррупции занимает одно из самых низких мест

Регион по уровню коррупции занимает одно из самых низких местПо мнению члена общественной палаты РФ Владимира Булатова, именно открытость власти и общества позитивно влияет на борьбу с коррупцией в Костромской области. В итоге сегодня по оценке Национального антикоррупционного комитета России, наш регион по уровню коррупции занимает одно из самых низких мест.«Сегодня власть и общество стали более открытыми. С одной стороны, именно с самого верха ставятся задачи по борьбе с коррупцией, не замалчиваются случаи. С другой – сегодня любой человек, любая общественная организация может выступить по этому вопросу, тогда как еще 8 лет назад все было по-другому. Все это естественно снижает факты коррупционных проявлений, как на региональном, так и муниципальном уровне», - отмечает эксперт.По словам общественника, благодаря эффективной работе администрации региона и неформальному подходу губернатора Сергея Ситникова в вопросах антикоррупционной деятельности, сегодня в Костромской области крупных эпизодов проявления коррупции не зарегистрировано.«Если сравнить те эпизоды и те факты, которые периодически показывает центральное СМИ, в нашем регионе таких фактов, когда чиновники занимаются собственным обогащением, нет. Наша власть полностью открыта. И это не может не радовать. Именно это позитивно влияет на борьбу с коррупцией в регионе», - комментирует Владимир Булатов.По итогам 2017 года, которые подвел Национальный антикоррупционный комитет России, Костромская область стала лидером по снижению фактов коррупционных проявлений.Активное снижение коррупционных преступлений было отмечено в 48 регионах России. Костромская область уверенно лидирует в этом списке и единственная, где в два раза сократилось число таких фактов.