Регион по уровню коррупции занимает одно из самых низких мест
Регион по уровню коррупции занимает одно из самых низких мест
По мнению члена общественной палаты РФ Владимира Булатова, именно открытость власти и общества позитивно влияет на борьбу с коррупцией в Костромской области. В итоге сегодня по оценке Национального антикоррупционного комитета России, наш регион по уровню коррупции занимает одно из самых низких мест.
«Сегодня власть и общество стали более открытыми. С одной стороны, именно с самого верха ставятся задачи по борьбе с коррупцией, не замалчиваются случаи. С другой – сегодня любой человек, любая общественная организация может выступить по этому вопросу, тогда как еще 8 лет назад все было по-другому. Все это естественно снижает факты коррупционных проявлений, как на региональном, так и муниципальном уровне», - отмечает эксперт.
По словам общественника, благодаря эффективной работе администрации региона и неформальному подходу губернатора Сергея Ситникова в вопросах антикоррупционной деятельности, сегодня в Костромской области крупных эпизодов проявления коррупции не зарегистрировано.
«Если сравнить те эпизоды и те факты, которые периодически показывает центральное СМИ, в нашем регионе таких фактов, когда чиновники занимаются собственным обогащением, нет. Наша власть полностью открыта. И это не может не радовать. Именно это позитивно влияет на борьбу с коррупцией в регионе», - комментирует Владимир Булатов.
По итогам 2017 года, которые подвел Национальный антикоррупционный комитет России, Костромская область стала лидером по снижению фактов коррупционных проявлений.
Активное снижение коррупционных преступлений было отмечено в 48 регионах России. Костромская область уверенно лидирует в этом списке и единственная, где в два раза сократилось число таких фактов.