Во Франции продолжается женский чемпионат Европы. Сборная России в первом матче второго группового раунда обыграла команду Сербии. Встреча прошла во французском Нанте и завершилась со счетом 29:25 в пользу россиянок, в составе которых самой результативной с семью голами стала Дарья Дмитриева.

Во Франции продолжается женский чемпионат Европы. Сборная России в первом матче второго группового раунда обыграла команду Сербии. Встреча прошла во французском Нанте и завершилась со счетом 29:25 в пользу россиянок, в составе которых самой результативной с семью голами стала Дарья Дмитриева.Напомним, что данный матч должен был состояться 8 декабря, но был перенесен из-за протестов во Франции. Игру для нашей команды омрачила травма Анны Кочетовой, которая уже в концовке повредила руку.На втором групповом этапе турнира выступают 12 сборных, разделенные на две группы. В полуфиналы выйдут команды, занявшие первые два места. Российская сборная с 6 очками на данный момент занимает первое место в группе 1.В следующих встречах россиянки 10 декабря сыграют с командой Дании, а 12 декабря встретится со шведками.