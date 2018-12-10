На внечеоредных парламентских выборах в Армении лидирует блок Мой шаг исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

На внеочередных парламентских выборах в Армении по первым данным подсчета голосов лидирует блок Никола Пашиняна "Мой шаг", передает канал "Россия 24".. Сейчас он набирает почти 60 процентов голосов. Это данные с 29 участков (всего более 2 тысяч). Явка составила чуть менее 49 процентов. Всего в бюллетенях было 11 партий и блоков. По закону в национальное собрание Армении входят 105 депутатов.Явка стала самой низкой за последние несколько лет. В голосовании приняло участие 48,63% избирателей.В партии Пашиняна такой прецедент объясняли отъездами граждан за пределы страны и погодными условиями. Член партии премьера "Гражданский договор" Арарат Мирзоя и вовсе заявил, что в демократических странах такая явка высокой не бывает.Арестованный по обвинению в свержении конституционного строя экс-президент Армении Роберт Кочарян в выборах принять участие отказался, передает "Интерфакс".