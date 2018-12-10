Международная группа ученых выяснила, что длительный сон может нанести серьезный вред здоровью. В частности, долгий отдых способствует возникновению и развитию болезней сердца и сосудов.

Международная группаученых выяснила, что длительный сон может нанести серьезный вред здоровью. В частности, долгий отдых способствует возникновению и развитию болезней сердца и сосудов.Исследователи проанализировали около 116 тысяч дневниковсна, которые испытуемые вели на протяжении 8 лет. Специалисты утверждают, что здоровыйсон должен длиться 6-8 часов. При таком отдыхе у человека приходит в нормуаппетит, улучшается иммунитет и снижается риск возникновения сердечно-сосудистыхзаболеваний. Таким образом, его продолжительность жизни значительно увеличивается.Если же взрослый человек тратит на сон более 8 часов, тоу него резко возрастает вероятность развития заболеваний: при 9-10 часах– на 17%,а при 11 и больше – на 41%.Кроме того, привычка многих людей отдыхать днем также отрицательно влияет наорганизм, если ночью до этого они спали более 6 часов.Ранее американскиеученые назвали лучшее средство в борьбе с бессонницей.Специалисты из Кливлендского исследовательского центра утверждают, что звук корабля из сериала "Звездный путь" снижает активность мозга человека, действуя на психику, как транквилизатор.Психологи из больницы в Миссури решили проверить это утверждение на своих пациентах. Они включали запись людям, страдающим от расстройств сна. Тезасыпали спустя 25-30 минут после начала прослушивания трека, апродолжительность отдыха увеличилась до семи часов в сутки. Специалистыпланируют использовать этот аудиофайл в разработке методов лечения нарушенийсна.