Экс-участник группы Отпетые мошенники Игорь Богомазов стал героем программы Андрей Малахов. Прямой эфир телеканала Россия 1. Артист, выкрасивший волосы в ярко-желтый цвет, встретился со своей 17-летней дочерью Варварой, которую назвал моральной уродкой.

Экс-участник группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов сталгероем программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Артист, выкрасивший волосы в ярко-желтый цвет, встретился со своей 17-летнейдочерью Варварой, которую назвал "моральной уродкой".В студии также появились жены Богомазова – бывшая Юлия и нынешняя Виктория.Экс-супруга заявила, что звезда не платит алименты на содержание дочери. На моментсъемок Игорь задолжал наследнице более 600 тысяч рублей. Также Юлия сообщила,что вокалист заставляет дочь пройти ДНК-тест, на установление родства и унижает девушку в переписке."Он причинил мне много боли и зла. Первое – он отобралимущество. Когда я за него вышла замуж, то часто слышала выражения людей, что ясделала это только из-за его популярности. Но просто все так сложилось. Тогдаони были на пике популярности, была песня "Люби меня, люби". На самом деле, унего не было ничего. Он жил с мамой и сестрой, и в принципе на сегодняшний деньу него ничего и не появилось", – сообщила Юлия Богомазова.В ответ Игорь заявил, что экс-супруга его оклеветала. Он ежемесячноперечисляет деньги дочери и периодически дарит подарки. Он отметил, что действительногрубо общался с Варварой по СМС, но это обусловлено поведением девушки и еематери.Варвара также стала героем программы. По словам наследницызвезды, отец оскорбляет ее из-за плохих оценок. "Как-то другое вголове. Я никогда не видела, чтобы папа приходил в школу. Но мне об этомговорят одноклассники. Это мне мешает. Он смотрит мой электронный дневник, апотом пишет сообщения, что я глупая и не учусь", – рассказала дочь Богомазовасъемочной группе "Прямого эфира".За экс-участника группы "Отпетые мошенники" вступилась нынешняяжена Виктория. Женщина заявила, что Игорь часто общается с наследницей, и задолжал ей всего 80 тысяч, которые постепенно выплачивает. НедавноВарвара приходила к отцу на концерт, они отлично провели время. Также возлюбленная артиста отметила, что девушка не посещает школу, потому что помогаетмаме с двумя младшими детьми.После в студии появилась Варвара Богомазова. Девушка не понимает, почему ей пришлось проходитьунизительное ДНК-исследование. "Честно говоря,когда я делала этот тест, я была не удивлена, но уже после этого, осознавая этуситуацию, я не могла понять, почему он так делает", – рассказала наследницапевца. Она попросила ведущего Андрея Малахова о помощи, девушка надеется, что ее родителя удастся образумить.В конце программы Игорь сообщил, что его наследница и ее матьвымогают у него деньги, якобы на лечение. По его словам, за исправление носовойперегородки у него требовали миллион рублей. Дочка заблокировала его в соцсетях,так как обижена на оскорбление "моральная уродка".