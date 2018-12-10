Экс-участник группы Отпетые мошенники Игорь Богомазов стал
героем программы Андрей Малахов. Прямой эфир телеканала Россия 1. Артист, выкрасивший волосы в ярко-желтый цвет, встретился со своей 17-летней
дочерью Варварой, которую назвал моральной уродкой.
Экс-участник группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов стал
героем программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Артист, выкрасивший волосы в ярко-желтый цвет, встретился со своей 17-летней
дочерью Варварой, которую назвал "моральной уродкой".
В студии также появились жены Богомазова – бывшая Юлия и нынешняя Виктория.
Экс-супруга заявила, что звезда не платит алименты на содержание дочери. На момент
съемок Игорь задолжал наследнице более 600 тысяч рублей. Также Юлия сообщила,
что вокалист заставляет дочь пройти ДНК-тест, на установление родства и унижает девушку в переписке.
"Он причинил мне много боли и зла. Первое – он отобрал
имущество. Когда я за него вышла замуж, то часто слышала выражения людей, что я
сделала это только из-за его популярности. Но просто все так сложилось. Тогда
они были на пике популярности, была песня "Люби меня, люби". На самом деле, у
него не было ничего. Он жил с мамой и сестрой, и в принципе на сегодняшний день
у него ничего и не появилось", – сообщила Юлия Богомазова.
В ответ Игорь заявил, что экс-супруга его оклеветала. Он ежемесячно
перечисляет деньги дочери и периодически дарит подарки. Он отметил, что действительно
грубо общался с Варварой по СМС, но это обусловлено поведением девушки и ее
матери.
Варвара также стала героем программы. По словам наследницы
звезды, отец оскорбляет ее из-за плохих оценок. "Как-то другое в
голове. Я никогда не видела, чтобы папа приходил в школу. Но мне об этом
говорят одноклассники. Это мне мешает. Он смотрит мой электронный дневник, а
потом пишет сообщения, что я глупая и не учусь", – рассказала дочь Богомазова
съемочной группе "Прямого эфира".
За экс-участника группы "Отпетые мошенники" вступилась нынешняя
жена Виктория. Женщина заявила, что Игорь часто общается с наследницей, и задолжал ей всего 80 тысяч, которые постепенно выплачивает. Недавно
Варвара приходила к отцу на концерт, они отлично провели время. Также возлюбленная артиста отметила, что девушка не посещает школу, потому что помогает
маме с двумя младшими детьми.
После в студии появилась Варвара Богомазова. Девушка не понимает, почему ей пришлось проходить
унизительное ДНК-исследование. "Честно говоря,
когда я делала этот тест, я была не удивлена, но уже после этого, осознавая эту
ситуацию, я не могла понять, почему он так делает", – рассказала наследница
певца. Она попросила ведущего Андрея Малахова о помощи, девушка надеется, что ее родителя удастся образумить.
В конце программы Игорь сообщил, что его наследница и ее мать
вымогают у него деньги, якобы на лечение. По его словам, за исправление носовой
перегородки у него требовали миллион рублей. Дочка заблокировала его в соцсетях,
так как обижена на оскорбление "моральная уродка".