Во Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

Во Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, четыре человека получили ранения разной степени тяжести.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.По данным УМВД региона, вечером 9 декабря на 19 километре федеральной трассы М7 "Волга" легковой автомобиль ВАЗ-2114, выехав на встречную полосу, столкнулся с рейсовым автобусом.В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля — мужчина 1996 года рождения. Среди пострадавших — пассажир легкового автомобиля, водитель автобуса, женщина-кондуктор и женщина-пассажир автобуса, сообщает РИА Новости. Все травмированные оперативно госпитализированы.