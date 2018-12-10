Американская актриса Дженнифер Лопес недавно появилась в неудачном наряде на важном мероприятии. Певица примерила короткое платье, которое подчеркнуло далеко не молодой возраст звезды.

Американская актриса Дженнифер Лопес недавно появилась в неудачном наряде на важном мероприятии. Певица примерила короткое платье, которое подчеркнуло далеко не молодой возраст звезды.В минувшее воскресенье Лопес посетила светскую вечеринку, которая прошла в поддержку предстоящего фильма "Начни сначала" в Four Seasons Hotel вЛос-Анджелесе. В новой картине звезда исполнила главную роль. Для встречис фотографами она надела черное короткое платье с глубоким декольте и белымворотничком. Свой дерзкий образ она дополнила высокими сапожками ибриллиантовыми украшениями.Некоторые пользователи Сети посчитали, что этот короткий наряд,расшитый крупными стразами, подойдет более молодым модницам. Сама же49-летняя звезда выглядит в этом образе "нелепо" и "неуместно". Однако Дженнифер равнодушно относится ко всем негативным комментариям. На красной дорожке она с радостью позировала перед фотографами.Актриса рассказала, какие чувства она испытала во время съемокклипа на песню Limitless, которая войдет в саундтрек к новой ленте. В видеопоявилась ее десятилетняя дочь Эмми. "Этобыл один из самых прекрасных моментов, которые когда-либо случались на площадкев моей жизни. Я видела, как в образе маленькой девочки воплотились все женщины.Меня переполняли эмоции". – поделилась она.Недавно американская актриса снялась вфотосессии для журнала InStyle. На одной из фотографий она предстала в открытомизумрудном наряде от Valentino, который пользователи в шутку назвали "занавеской".Оказалось, это была изначально накидка,которую затем решили превратить в платье. Один из посетителей развлекательногосайта 9GAG посвятил ей пост под названием "Она просто надела блестящуюзанавеску". Он уже собрал более десяти тысяч лайков.Напомним, что звезда сейчас находится в романтических отношенияхс бейсболистом Алексом Родригесом. Они вместе воспитывают двойняшек Эмми и Макса,которые актриса родила в браке с певцом Марком Энтони в 2008 году. Сообщается,что спортсмен сделал ей предложение руки и сердца в конце октября. Однакодата свадьбы пока остается в секрете.