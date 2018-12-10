Американская актриса Дженнифер Лопес недавно появилась в неудачном наряде на важном мероприятии. Певица примерила короткое платье, которое подчеркнуло далеко не молодой возраст звезды.
Американская актриса Дженнифер Лопес недавно появилась в неудачном наряде на важном мероприятии. Певица примерила короткое платье, которое подчеркнуло далеко не молодой возраст звезды.
В минувшее воскресенье Лопес посетила светскую вечеринку, которая прошла в поддержку предстоящего фильма "Начни сначала" в Four Seasons Hotel в
Лос-Анджелесе. В новой картине звезда исполнила главную роль. Для встречи
с фотографами она надела черное короткое платье с глубоким декольте и белым
воротничком. Свой дерзкий образ она дополнила высокими сапожками и
бриллиантовыми украшениями.
Некоторые пользователи Сети посчитали, что этот короткий наряд,
расшитый крупными стразами, подойдет более молодым модницам. Сама же
49-летняя звезда выглядит в этом образе "нелепо" и "неуместно". Однако Дженнифер равнодушно относится ко всем негативным комментариям. На красной дорожке она с радостью позировала перед фотографами.
Актриса рассказала, какие чувства она испытала во время съемок
клипа на песню Limitless, которая войдет в саундтрек к новой ленте. В видео
появилась ее десятилетняя дочь Эмми. "Это
был один из самых прекрасных моментов, которые когда-либо случались на площадке
в моей жизни. Я видела, как в образе маленькой девочки воплотились все женщины.
Меня переполняли эмоции". – поделилась она.
Недавно американская актриса снялась в
фотосессии для журнала InStyle. На одной из фотографий она предстала в открытом
изумрудном наряде от Valentino, который пользователи в шутку назвали "занавеской".
Оказалось, это была изначально накидка,
которую затем решили превратить в платье. Один из посетителей развлекательного
сайта 9GAG посвятил ей пост под названием "Она просто надела блестящую
занавеску". Он уже собрал более десяти тысяч лайков.
Напомним, что звезда сейчас находится в романтических отношениях
с бейсболистом Алексом Родригесом. Они вместе воспитывают двойняшек Эмми и Макса,
которые актриса родила в браке с певцом Марком Энтони в 2008 году. Сообщается,
что спортсмен сделал ей предложение руки и сердца в конце октября. Однако
дата свадьбы пока остается в секрете.