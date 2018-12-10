Десятки тысяч потраченных фунтов не принесли счастья англичанке Софи Моррис. Девушка перенесла три пластических операции – и никому не советует повторять ее опыт.

Десятки тысяч потраченных фунтов не принесли счастьяангличанке Софи Моррис. Девушка перенесла три пластических операции – и никомуне советует повторять ее опыт.Длинный нос с детства стал большой проблемой для СофиМоррис. Одноклассники ее дразнили, девушка комплексовала, постоянно думая отом, какой он у нее некрасивый и кривой."Люди спрашивали, как я его сломала. А одноклассникиназвали меня Пиноккио", – рассказывает Софи . В 18 лет Моррис специальноустроилась на две работы, чтобы собрать деньги на ринопластику. Скопив 3500 фунтов(около 300 тысяч рублей), девушка побежала к хирургу.Новый нос продержался 8 месяцев. Поначалу девушка была отнего просто в восторге. Но вскоре на носу появились вмятины и искривления, акончик опять торчал. По словам британки, он стал еще страшнее, чем раньше. "Этовыглядело ужасно, новый нос расстроил меня еще больше, чем старый", -вздыхает Софи.Девушка обратилась к тому же врачу, но хирург исправитьничего не смог. Моррис пришлось заплатить еще 10 тысяч фунтов (около 886 тысяч рублей)за новую операцию. Только тогда британкаполучила действительно хороший результат.Сейчас девушка советует всем не повторять ее ошибок. Онауверена, что никакая пластическая операция не стоит перенесенных ужасов. И надолюбить себя такими, какие мы есть, пишет Life.ru со ссылкой на Miror.