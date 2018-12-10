Алла Пугачева опубликовала фотографию своих бабушки и дедушки. Поклонники пришли в восторг от снимка из архива Примадонны.

Алла Пугачева опубликовала фотографию своих бабушки и дедушки. Поклонники пришли в восторг от снимка из архива Примадонны.Алла Пугачева углубилась в воспоминания. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка выложила фотографию своих ближайших родственников. "Обожаю старые фотографии. Моя бабушка Александра Кондратьевна Одегова / в девичестве Бухарина/ и дед Архип Одегов. Деда не помню, рано умер, а Бабушка, это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее "приглядом" Спасибо ей. Царство небесное вам.🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – рассказала Пугачева.Многочисленные подписчики впали в эйфорию. Внимательные зрители сделали вывод, что на бабушку Примадонны похожа ее младшая дочь Елизавета, а на дедушку – молодой муж Максим Галкин и... шоумен Дмитрий Нагиев."Дед на Макса чем то похож😳", "На первый взгляд, Лиза походит на прабабушку", "Сама Алла на бабушку похожа оказывается)😍", "Очень красивая пара, Лизанька на бабушку похожа💖💖💖💖💖", "А вы Алла сами очень похожи на деда Архипа. Здоровья вам и вашим деткам. Я ваша старая фанатка", "Как Лиза похожа на вашу бабушку!!! Одно лицо!!", ">Случайностей не бывает – Максим похож на дудушку, Лиза – на бабушку. Переселение душ налицо", "Нагиев с волосами – вылитый дед 😳. Вы с Нагиевым родственники😂😂😂", "Кстати, дед на Галкина похож, реально! Не видите сходства?!))", "Дедушка похож на Максима Галкина😂" – высказали свое мнение подписчики.Ранее Алла Пугачева выкладывала другое архивное фото. На снимке Примадонна запечатлена в белоснежной шубке и большой шапке-ушанке. Это кадр из клипа Филиппа Киркорова "Любить обещаю". В подписи к снимку Пугачева напомнила, что Новый год не за горами, и спросила, будем ли наряжать елку.