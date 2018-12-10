Во МХАТе Горького начались революционные перемены. 85-летнюю Татьяну Доронину оставили свадебным генералом, придумав ей должность президента. А рулить там теперь будет воцерковленный патриот-режиссер Эдуард Бояков, актер Сергей Пускепалис и замполит армии ДНР Захар Прилепин. Возможно, при них прекратятся Содом и Гоморр которые творились в академических стенах.

Во МХАТе Горького начались революционные перемены. 85-летнюю Татьяну Доронину оставили "свадебным генералом", придумав ей должность "президента". А рулить там теперь будет воцерковленный патриот-режиссер Эдуард Бояков, актер Сергей Пускепалис и замполит армии "ДНР" Захар Прилепин. Возможно, при них прекратятся Содом и Гоморр которые творились в академических стенах.Актер Антон Корольков несколько лет назад покинул МХАТ со скандалом, объяснив, что больше не мог терпеть царящие там непрофессионализм и поголовный разврат. "Бывшая уборщица Ира, я даже фамилию-то не помню, сейчас заведует режиссерским управлением, – кричал тогда Корольков. – Оттуда все профессионалы убежали – Алексей Булдаков, Игорь Старыгин, Алиса Гребенщикова. Все разваливается, потому что Доронина самоустранилась от руководством театром".Как уверял Корольков, проблема в и том, что звезда театра и кино не прочь и приложиться к стакану. "Помню гастроли в Северной Пальмире, – рассказал актер. – Жили мы в гостинице "Санкт-Петербург". Как-то поднимаюсь часика в три ночи на второй этаж и вижу: Доронина пьяная в умат стоит, прислонившись к стене, не дойдя всего несколько метров до своего люкса. Ну не бросать же народную артистку. Обнял ее и отволок в номер..."Рассказал Корольков и про нравы, которые царили в "женском", как его принято называть, МХАТе. Доронина издала странный приказ о запрете задерживаться актером после спектакля больше чем на 15 минут. И актеры приняли его своеобразно. "Вместо того чтобы культурно выпить в стенах театра и разойтись по домам, все отправлялись в общежитие неподалеку, где попойки превращались в безобразные оргии. Групповухи происходили там чуть ли не каждый день! Фамилии этих развратников вам ничего не скажут – все они малоизвестные актеры".Но при этом на сцене царили тишь да гладь – божья благодать. "На сцене у нас мата никогда не было, да и нагой у нас никто не бегал. Разве это плохо?" – цитирует 69-летнего заслуженного акртиста Бориса Бачурина "Экспресс-газета".