История, показанная на сцене театра. В палатах открылась выставка «Русская история на театральной сцене». В основе всех работ – исторические события России с конца X века до 1917 года. На выставке представлены более 70 предметов из коллекции Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. На открытии экспозиции побывал Константин Миронов.

История, показанная на сцене театра. В палатах открылась выставка Русская история на театральной сцене. В основе всех работ – исторические события России с конца X века до 1917 года. На выставке представлены более 70 предметов из коллекции Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. На открытии экспозиции побывал Константин Миронов.Уникальная выставка открылась в палатах. Музей театрального и музыкального искусства из Санкт-Петербурга привез более 70 работ, имеющих непосредственное отношение к театру. Среди экспонатов – подлинные эскизы костюмов и декораций, выполненные театральными художниками второй половины XIX века.Ольга Ходякова, заведующая отделом хранения Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства: "Выставка очень информативная! В её канве лежит Отечественная история, хронологически период выставки занимает 934 года. Начинается она с вашего главного персонажа - Светлейшего Князя Владимира и заканчивается 1917 годом".Ирина Ярославцева, директор по развитию Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства: "Мы стараемся как можно чаще показывать, как можно чаще вывозить это сокровище, и наши выставки - это не только эскиз костюма, декорации, но и сам костюм, как мы постарались здесь представить".Среди экспонатов представлены работы авторов, которые даже для искушенного зрителя могут стать открытием. Среди таких работ эскизы театральных костюмов, сделанные художником Кузьмой Петровым-Водкиным.Мария Родина, и.о. генерального директора ВСМЗ: "Петров-Водкин, я, например, никогда не знала, что он, или конструктивист Татлин, тоже занимались театральными декорациями. То есть любой человек для себя найдёт много нового и интересного, и неожиданного".На выставке присутствует и бутафорский трон к опере Борис Годунов, которую ставил Тарковский в лондонском Ковент-Гардене. Трон перевезли в театр имени Кипрова и решили не отправлять обратно в Англию. Кроме того, на выставке можно увидеть уникальный макет декорации к опере Жизнь за царя, созданный в 1892 году для Венской международной музыкальной и театральной выставки.Елена Федосова, специалист по истории театрально-декорационного искусства: "Мы специально притащили в город Владимир макет художника Бочарова Смерть Сусанина, Бочаров один из лучших художников-визажистов русского театра. Он был специально командирован в Вену на международную выставку Русский отдел, Русский Театр и "Жизнь за Царя" как коронационный спектакль - вот этот макет, он специально отреставрирован для этой выставки".На экспозиции присутствовали и представители театрального искусства, которые назвали открытие подобной выставки уникальным событием для нашего города. Заслуженный деятель театрального искусства и директор владимирского драматического театра признался, что впервые присутствует на подобной выставке.Борис Гунин, директор Областного академического театра драмы: "Мне кажется, это уникальное событие. Потому что я много лет занимаюсь театром, но, к сожалению, я не был в Музее театрального и музыкального искусства Петербурга, а сегодня этот музей с этими выдающимися работами приехал к нам – это прекрасно".Грамотно выстроенная экспозиция позволит увидеть всё многообразие художественных направлений в русском театрально-декорационном искусстве, уловить изменения, которые произошли в нём со временем. Также организаторы ставят перед собой задачу показать мастерство театральных художников, работы которых нередко остаются незаслуженно забытыми. Выставка продолжит свою работу до 10 марта 2019 года.