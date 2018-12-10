Английская модель Эйприл Гилмартин призналась, что визит к стоматологу положил конец ее карьере. Теперь девушка больше никогда не сможет принимать участие в конкурсах красоты.

Английская модель Эйприл Гилмартин призналась, что визит кстоматологу положил конец ее карьере. Теперь девушка больше никогда не сможет принимать участиев конкурсах красоты.В августе 2014 года модель упала на улице и повредилапередний зуб. Тогда она решила обратиться к специалисту. Дантист убедил ее втом, что ей нужно лечить не один, а целых четыре зуба. "Он посоветовалпочистить корневые каналы и поставить виниры", – вспоминает Эйприл.Однако пластинки продержались всего несколько месяцев, послечего 29-летняя Гилмартин стала испытывать сильную зубную боль. Тогда врачпоставил ей новые виниры, но в этот раз они отличались по цвету от другихзубов. Девушка вновь стала испытывать мучительную боль. Ей пришлось на времяотказаться от участия в конкурсах красоты. Об этом неприятном периоде онавспоминает с горечью."Пришлось поставить ещё и брекеты. Врач сказал, что зубыбудут болеть, пока не привыкнут к винирам. Я не могла ни есть, ни спать. Плюско всему у меня начали кровоточить дёсны и неприятно пахло изо рта, поэтому налюдях я появлялась только в маске", – поделилась Эйприл.Тогда модель решила обратиться к другому специалисту. На лечениепотребовалось несколько лет. Теперь Гилмартин больше не сможет принимать участие вконкурсах и ее мечте стать "Мисс Англией" так и не суждено сбыться. "Всеэти годы я жила в аду. Мне очень нравилось выступать на конкурсах, но теперьуже слишком поздно", – заключила она. Горе-дантист должен выплатить ей компенсациюв размере 30 тысяч фунтов стерлингов.Очередная косметическая процедура окончилась неудачно длячилийской модели Андре Диаз. Фотографию с обезображенным лицом она разместилана своей странице в Instagram.Во время процедуры по восстановлению кожичто-то пошло не так, и она получила сильный ожог. "Я вернулась домойопустошенной. С лицом, сожженным кислотой. Конечно, тогда все мои мечты окарьере, работе моделью и участии в конкурсе "Мисс Вселенная"рухнули", – поделилась она. Тем не менее модели удалось быстро восстановиться, и сейчас она активно готовится к ответственному конкурсу"Мисс Вселенная – 2018".