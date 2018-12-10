Английская модель Эйприл Гилмартин призналась, что визит к
стоматологу положил конец ее карьере. Теперь девушка больше никогда не сможет принимать участие
в конкурсах красоты.
Английская модель Эйприл Гилмартин призналась, что визит к
стоматологу положил конец ее карьере. Теперь девушка больше никогда не сможет принимать участие
в конкурсах красоты.
В августе 2014 года модель упала на улице и повредила
передний зуб. Тогда она решила обратиться к специалисту. Дантист убедил ее в
том, что ей нужно лечить не один, а целых четыре зуба. "Он посоветовал
почистить корневые каналы и поставить виниры", – вспоминает Эйприл.
Однако пластинки продержались всего несколько месяцев, после
чего 29-летняя Гилмартин стала испытывать сильную зубную боль. Тогда врач
поставил ей новые виниры, но в этот раз они отличались по цвету от других
зубов. Девушка вновь стала испытывать мучительную боль. Ей пришлось на время
отказаться от участия в конкурсах красоты. Об этом неприятном периоде она
вспоминает с горечью.
"Пришлось поставить ещё и брекеты. Врач сказал, что зубы
будут болеть, пока не привыкнут к винирам. Я не могла ни есть, ни спать. Плюс
ко всему у меня начали кровоточить дёсны и неприятно пахло изо рта, поэтому на
людях я появлялась только в маске", – поделилась Эйприл.
Тогда модель решила обратиться к другому специалисту. На лечение
потребовалось несколько лет. Теперь Гилмартин больше не сможет принимать участие в
конкурсах и ее мечте стать "Мисс Англией" так и не суждено сбыться. "Все
эти годы я жила в аду. Мне очень нравилось выступать на конкурсах, но теперь
уже слишком поздно", – заключила она. Горе-дантист должен выплатить ей компенсацию
в размере 30 тысяч фунтов стерлингов.
Очередная косметическая процедура окончилась неудачно для
чилийской модели Андре Диаз. Фотографию с обезображенным лицом она разместила
на своей странице в Instagram.
Во время процедуры по восстановлению кожи
что-то пошло не так, и она получила сильный ожог. "Я вернулась домой
опустошенной. С лицом, сожженным кислотой. Конечно, тогда все мои мечты о
карьере, работе моделью и участии в конкурсе "Мисс Вселенная"
рухнули", – поделилась она. Тем не менее модели удалось быстро восстановиться, и сейчас она активно готовится к ответственному конкурсу
"Мисс Вселенная – 2018".