Энди Серкис, известный по роли Голлума в фильмах"Властелин колец", спародировал премьер-министра Великобритании. Артистс небольшими поправками повторяет знаменитый монолог своего героя изкинотрилогии.За сутки ролик набрал почтиполмиллиона просмотров. В нем Серкис вместо фразы "моя прелесть" произносит"мой брекзит", напоминая о соглашении по выходу Британии изЕвросоюза.Видео под названием "WE WANTS IT" появилосьна YouTube. В нем Серкис в костюме премьера голосом Голлума назвал брекзит прелестью,которую народ хочет отобрать посредством народного голосования, передает сайт .При этом артист жестко ибеспощадно изображает раздвоение личности у Мэй. Так, его героиня перечисляетплюсы от выхода страны из ЕС, и в тоже время говорит о негативных последствияхдля населения. "Мы возвращаем контроль – деньги, границы, законы, голубыепаспорта!... Нет, это вредит народу,делает их бедными!... ", – говорит Серкис."Мы в ужасном беспорядке… Есть только один выход… Мы этого хотим.Нам это нужно!" – цитирует актера телеканал. Своей пародией Серкисподдержал идею о необходимости повторно собрать мнения британцв о соглашении попроцедуре брекзит.Напомним, проектсоглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС обнародовали 14 ноября.Согласно ему, страна покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. 25 ноября ЕС одобрилипроекты договоренностей о выходе Великобритании.