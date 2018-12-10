Энди Серкис, известный по роли Голлума в фильмах
Властелин колец, спародировал премьер-министра Великобритании. Артист
с небольшими поправками повторяет знаменитый монолог своего героя из
кинотрилогии.
Энди Серкис, известный по роли Голлума в фильмах
"Властелин колец", спародировал премьер-министра Великобритании. Артист
с небольшими поправками повторяет знаменитый монолог своего героя из
кинотрилогии.
За сутки ролик набрал почти
полмиллиона просмотров. В нем Серкис вместо фразы "моя прелесть" произносит
"мой брекзит", напоминая о соглашении по выходу Британии из
Евросоюза.
Видео под названием "WE WANTS IT" появилось
на YouTube. В нем Серкис в костюме премьера голосом Голлума назвал брекзит прелестью,
которую народ хочет отобрать посредством народного голосования, передает сайт .
При этом артист жестко и
беспощадно изображает раздвоение личности у Мэй. Так, его героиня перечисляет
плюсы от выхода страны из ЕС, и в тоже время говорит о негативных последствиях
для населения. "Мы возвращаем контроль – деньги, границы, законы, голубые
паспорта!... Нет, это вредит народу,
делает их бедными!... ", – говорит Серкис.
"Мы в ужасном беспорядке… Есть только один выход… Мы этого хотим.
Нам это нужно!" – цитирует актера телеканал. Своей пародией Серкис
поддержал идею о необходимости повторно собрать мнения британцв о соглашении по
процедуре брекзит.
Напомним, проект
соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС обнародовали 14 ноября.
Согласно ему, страна покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. 25 ноября ЕС одобрили
проекты договоренностей о выходе Великобритании.