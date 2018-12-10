Модель plus-size, инстаблогер Юлия Рыбакова рассказала о способе избавления от проблемы. Поделились своими советами о том, как избавиться от растяжек, и читатели Дни.ру.

Модельplus-size,инстаблогер ЮлияРыбакова рассказала о способе избавления от проблемы. Поделились своимисоветами о том, как избавиться от растяжек, и читатели "Дни.ру".Многие женщины, особенно после родов задаютсявопросом: как убрать ненавистные растяжки? Помогает ли в этом спорт или сбалансированноепитание? Можно ли избавиться от растяжек народными методами, не прибегая кпластической хирургии?По мнению Юлии Рыбаковой, даже пластическая хирургия растяжкине уберет. По словам модели, недавно она оказалась в студии перманента. Мастер показалаей свои работы, как "закрасить" растяжки под естественный цвет кожи клиента. "И,знаете, я теперь тоже хочу пойти на эту процедуру. Другие методы борьбы срастяжкамия пока не слышала даже", – прокомментировала Рыбакова.Отметим, что сегодня можно найти множество косметикидля борьбы с этой проблемой. "Крем от растяжек", "Масло отрастяжек", – продукты с такими этикетками есть как в обычных, так и интернет-магазинах.Казалось бы, все просто: помазал – и растяжки ушли. Но нужно помнить, что товарне всегда соответствует рекламным обещаниям.Порассуждали на эту тему и читатели . "Есть специальные лазерные процедуры, точноне помню, как называются, но говорят, что довольно действенные", "Попробуетена ночь душ, почти кипяток, а потом ночные кремы, чтобы приостановить процесс",– написали на форуме россиянки.Нужно понимать и то, что эффективность любой процедурыимеет противопоказания. Поэтому, если вас всерьез интересует вопрос: "Какубрать растяжки?", – рекомендуем проконсультироваться со специалистом.