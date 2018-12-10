Модель
plus-size,
инстаблогер Юлия
Рыбакова рассказала о способе избавления от проблемы. Поделились своими
советами о том, как избавиться от растяжек, и читатели Дни.ру.
Модель
plus-size,
инстаблогер Юлия
Рыбакова рассказала о способе избавления от проблемы. Поделились своими
советами о том, как избавиться от растяжек, и читатели "Дни.ру".
Многие женщины, особенно после родов задаются
вопросом: как убрать ненавистные растяжки? Помогает ли в этом спорт или сбалансированное
питание? Можно ли избавиться от растяжек народными методами, не прибегая к
пластической хирургии?
По мнению Юлии Рыбаковой, даже пластическая хирургия растяжки
не уберет. По словам модели, недавно она оказалась в студии перманента. Мастер показала
ей свои работы, как "закрасить" растяжки под естественный цвет кожи клиента. "И,
знаете, я теперь тоже хочу пойти на эту процедуру. Другие методы борьбы с
растяжками
я пока не слышала даже", – прокомментировала Рыбакова.
Отметим, что сегодня можно найти множество косметики
для борьбы с этой проблемой. "Крем от растяжек", "Масло от
растяжек", – продукты с такими этикетками есть как в обычных, так и интернет-магазинах.
Казалось бы, все просто: помазал – и растяжки ушли. Но нужно помнить, что товар
не всегда соответствует рекламным обещаниям.
Порассуждали на эту тему и читатели . "Есть специальные лазерные процедуры, точно
не помню, как называются, но говорят, что довольно действенные", "Попробуете
на ночь душ, почти кипяток, а потом ночные кремы, чтобы приостановить процесс",
– написали на форуме россиянки.
Нужно понимать и то, что эффективность любой процедуры
имеет противопоказания. Поэтому, если вас всерьез интересует вопрос: "Как
убрать растяжки?", – рекомендуем проконсультироваться со специалистом.