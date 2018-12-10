Петроградский суд Санкт-Петербурге назначил супругам проведение комплексной экспертизы. Помимо прочего, футболист Александр Кержаков с женой пообщаются с наркологом.

Петроградский суд Санкт-Петербургеназначил супругам проведение комплексной экспертизы. Помимо прочего, футболистАлександр Кержаков с женой пообщаются с наркологом.Экспертампредстоит ответить на семь вопросов. Один из них – страдают ли Кержаков сМиланой Тюльпановой наркоманией.Такжеспециалистам предстоит оценить актуальное эмоциональное состояние супругов, действительноеотношение и привязанность обоих родителей к ребенку и мотивацию требований опроживании ребенка с каждым из них, передает со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Ранееадвокат Тюльпановой заявил, что избивал свою жену и заставилпризнаться в наркозависимости.Как писали "Дни.ру", вконце ноября представители Фемиды отказали знаменитому спортсмену в жалобе насудебное решение о том, что на время рассмотрения дела о разводе с Миланой их малолетнийсын Артемий будет проживать с матерью. Попоследним данным, сейчас ребенок находится с отцом, несмотря на решение суда.устраиваетжене короткие свидания с сыном – максимум 15-20 минут. Общение Тюльпановой сотпрыском проходит под пристальным наблюдением самого футболиста, приглашенногопсихолога и нескольких нянь.