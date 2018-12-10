Петроградский суд Санкт-Петербурге
назначил супругам проведение комплексной экспертизы. Помимо прочего, футболист
Александр Кержаков с женой пообщаются с наркологом.
Петроградский суд Санкт-Петербурге
назначил супругам проведение комплексной экспертизы. Помимо прочего, футболист
Александр Кержаков с женой пообщаются с наркологом.
Экспертам
предстоит ответить на семь вопросов. Один из них – страдают ли Кержаков с
Миланой Тюльпановой наркоманией.
Также
специалистам предстоит оценить актуальное эмоциональное состояние супругов, действительное
отношение и привязанность обоих родителей к ребенку и мотивацию требований о
проживании ребенка с каждым из них, передает со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Ранее
адвокат Тюльпановой заявил, что избивал свою жену и заставил
признаться в наркозависимости.
Как писали "Дни.ру", в
конце ноября представители Фемиды отказали знаменитому спортсмену в жалобе на
судебное решение о том, что на время рассмотрения дела о разводе с Миланой их малолетний
сын Артемий будет проживать с матерью. По
последним данным, сейчас ребенок находится с отцом, несмотря на решение суда.
устраивает
жене короткие свидания с сыном – максимум 15-20 минут. Общение Тюльпановой с
отпрыском проходит под пристальным наблюдением самого футболиста, приглашенного
психолога и нескольких нянь.