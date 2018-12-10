Знаменитая актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото, вызвавшее бурное обсуждение. Татьяна Васильева предстала в необычном образе.

Знаменитаяактриса опубликовала на своей странице в Instagram фото, вызвавшее бурное обсуждение.Татьяна Васильева предстала в необычном образе.На снимке звезда театра и кино лежит на кожаном диванев сапогах, тельняшке и пуховике. Артистка – при ярком макияже и в красномпарике."Фотография с высоты птичьего полета. Спасибо, сын! "Ловушкадля мужа" Екатеринбург-Тюмень", – подписала фото артистка. Таким образом ТатьянаВасильева анонсировала спектакль, в котором принимает участие.Некоторыы фолловеры удивились образу артистки, высмеявего. "На клоуна из цирка похожа", "Мумия", "Сильная женщина устала", "Колоритно",– высказались критики.Однако большинство подписчиков восхитились внешнимвидом артистки. "Нереальная! Вы просто космос!", "Эта женщина без возраста!", "Харизматичнаякрасавица", "Удивительная", "Шикарно выглядите!", – одарили комплиментамиВасильеву поклонники.Напомним, в ноябре Васильева пострадала при инциденте в московском метрополитене. Дверивагона поезда зажали ей голову. Актриса рассказала об инцидентев Instagram, а также показала следы ушибов на висках.Как писали "Дни.ру", Московскийметрополитен незамедлительно отреагировал на случившееся. Сотрудники подземкивыразили сожаление и надежду, что ЧП не отразится на здоровье ТатьяныВасильевой.