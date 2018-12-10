Знаменитая
актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото, вызвавшее бурное обсуждение.
Татьяна Васильева предстала в необычном образе.
Знаменитая
актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото, вызвавшее бурное обсуждение.
Татьяна Васильева предстала в необычном образе.
На снимке звезда театра и кино лежит на кожаном диване
в сапогах, тельняшке и пуховике. Артистка – при ярком макияже и в красном
парике.
"Фотография с высоты птичьего полета. Спасибо, сын! "Ловушка
для мужа" Екатеринбург-Тюмень", – подписала фото артистка. Таким образом Татьяна
Васильева анонсировала спектакль, в котором принимает участие.
Некоторыы фолловеры удивились образу артистки, высмеяв
его. "На клоуна из цирка похожа", "Мумия", "Сильная женщина устала", "Колоритно",
– высказались критики.
Однако большинство подписчиков восхитились внешним
видом артистки. "Нереальная! Вы просто космос!", "Эта женщина без возраста!", "Харизматичная
красавица", "Удивительная", "Шикарно выглядите!", – одарили комплиментами
Васильеву поклонники.
Напомним, в ноябре Васильева пострадала при инциденте в московском метрополитене. Двери
вагона поезда зажали ей голову. Актриса рассказала об инциденте
в Instagram, а также показала следы ушибов на висках.
Как писали "Дни.ру", Московский
метрополитен незамедлительно отреагировал на случившееся. Сотрудники подземки
выразили сожаление и надежду, что ЧП не отразится на здоровье Татьяны
Васильевой.