Один человек погиб, четверо - пострадали

Один человек погиб, четверо - пострадалиНа федеральной трассе М-7 произошло смертельная авария. Вечером 9 декабря легковушка влетела в рейсовый автобус 18-С, которые вез пассажиров из Владимира в поселок Лесной.По предварительной информации, 22-летний водитель, управляя автомобиль ВАЗ 2114, выехал на встречку, по которой в это время ехал автобус. Столкновения было не избежать.В результате происшествия водитель легковушки погиб. Кроме того, 57-летний водитель автобуса, 58-летняя женщина-кондуктор, 65-летняя женщина -пассажир получили травмы различной степени тяжести. Пострадал и пассажир автомобиля. Всех их госпитализировали.Обстоятельства трагедии будет устанавливать следствие.