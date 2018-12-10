У пенсионерки он утащил телевизор

У пенсионерки он утащил телевизорВ конце ноября этого года в дежурную часть полиции в Меленковском районе обратилась 66-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что к ней проник неизвестный мужчина и украл телевизор. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В этот момент женщина была дома и попыталась отговорить злоумышленника от преступления, однако он никак на нее не отреагировал. Материальный ущерб превысил 10 тысяч рублей.Женщина смогла описать приметы грабителя. Правоохранители быстро нашли подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения полицейских. Телевизор у него изъяли и вернули пенсионерке.Кроме того, выяснилось, что преступник совершил еще одну кражу. В середине ноября он взломал замок входной двери и нагло вошел в дом 57-летнего местного жителя, откуда вынес ноутбук. Сумма материального ущерба составила 10 тысяч рублей.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за грабеж и кражу.