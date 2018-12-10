Наследник легендарного Олега Табакова – Павел признался, что
пару раз был жестоко обманут представительницами прекрасного пола. Теперь
артист точно знает, с какими особами ему не по пути.
Наследник легендарного Олега Табакова – Павел признался, что
пару раз был жестоко обманут представительницами прекрасного пола. Теперь
артист точно знает, с какими особами ему не по пути.
Самые продолжительные отношения 23-летнего Табакова-младшего
связывали актрисой Марусей Фоминой. Также молодому мужчине приписывали романы с
артистками Ксенией Зуевой и Софьей Синицыной, однако сам Павел эти домыслы
никогда не комментировал.
Между тем, в откровенном интервью он сообщил, что много раз
становился жертвой нечистых на руку барышень. Девушки использовали его ради корысти.
"Обижали, да. Много-много раз пользовались мной. Я всегда
думал: "Ну признайтесь уже, что вы меня использовали". Я честнее буду относиться
к проститутке, чем к девушке, которая меня обманула, и не призналась в этом. Не
надо высокопарно прикрываться чувствами и еще чем-то. Действия же все
показывают. Самое главное – быть честным. А любовь – второстепенное", – заявил актер.
Табаков-младший уверен, что в будущем обязательно встретит
свою половинку. Он мечтает о собственном доме на побережье и двоих сыновьях. Павел
отмечает, что его избранница должна успешно совмещать карьеру и семью. "На публике ты будь self-made женщиной, а дома мне этого не надо. Я не
говорю о том, чтобы она целыми днями стояла у плиты и варила борщ. Этого мне тоже
не надо. Для меня важно. Чтобы у нее была своя линия", – сообщил
Табаков-младший. Также артист отметил, что любит девушек, которые отдают предпочтение элегантным платьям. Об этом сообщает .