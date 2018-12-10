Наследник легендарного Олега Табакова – Павел признался, что пару раз был жестоко обманут представительницами прекрасного пола. Теперь артист точно знает, с какими особами ему не по пути.

Наследник легендарного Олега Табакова – Павел признался, чтопару раз был жестоко обманут представительницами прекрасного пола. Теперьартист точно знает, с какими особами ему не по пути.Самые продолжительные отношения 23-летнего Табакова-младшегосвязывали актрисой Марусей Фоминой. Также молодому мужчине приписывали романы сартистками Ксенией Зуевой и Софьей Синицыной, однако сам Павел эти домыслыникогда не комментировал.Между тем, в откровенном интервью он сообщил, что много разстановился жертвой нечистых на руку барышень. Девушки использовали его ради корысти."Обижали, да. Много-много раз пользовались мной. Я всегдадумал: "Ну признайтесь уже, что вы меня использовали". Я честнее буду относитьсяк проститутке, чем к девушке, которая меня обманула, и не призналась в этом. Ненадо высокопарно прикрываться чувствами и еще чем-то. Действия же всепоказывают. Самое главное – быть честным. А любовь – второстепенное", – заявил актер.Табаков-младший уверен, что в будущем обязательно встретитсвою половинку. Он мечтает о собственном доме на побережье и двоих сыновьях. Павелотмечает, что его избранница должна успешно совмещать карьеру и семью. "На публике ты будь self-made женщиной, а дома мне этого не надо. Я неговорю о том, чтобы она целыми днями стояла у плиты и варила борщ. Этого мне тожене надо. Для меня важно. Чтобы у нее была своя линия", – сообщилТабаков-младший. Также артист отметил, что любит девушек, которые отдают предпочтение элегантным платьям. Об этом сообщает .