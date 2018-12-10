Они – активная молодежь нашего города

Они – активная молодежь нашего городаАдминистрация Владимира подвела итоги конкурса среди молодежи, принимающей активное участие в общественной жизни города. Победителям положена специальная стипендия.В этом году на конкурс подали 52 заявки. На первом этапе комиссия выбрала 35 финалистов. По итогам второго тура определили 25 победителей, которые в этом году получат персональные выплаты от мэрии.Подобные конкурсы нужны, чтобы поощрять и поддержать молодежные инициативы и стимулировать общественную деятельность среди подростков.Каждый год его проводят по номинациям:«Здоровое поколение» (организация и реализация проектов, программ, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, популяризации спорта, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде);«Дорогою добра» (активное участие, организация и реализация проектов, программ, мероприятий в сфере добровольчества);«Молодежное самоуправление» (активное участие, организация и реализацияпроектов, программ, мероприятий по формированию активной гражданской позиции, правовой и политической культуры молодежи);«Первая полоса» (активное участие, организация и реализация проектов в сфере молодежной журналистики);«Творческий полет» (организация и реализация проектов, программ и мероприятий по развитию молодежного творчества, КВН-движения, проведение творческих акций. концертов, фестивалей, праздников);«Гражданин России» (организация и реализация проектов, программ, мероприятий по патриотическому воспитанию).Торжественно вручение стипендий пройдет 19 декабря.