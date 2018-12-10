Бессменная ведущая шоу Жить здорово! готова отказаться от
еды ради продления молодости. Елена Малышева уверена, морщины ее не красят.
Бессменная ведущая шоу "Жить здорово!" готова отказаться от
еды ради продления молодости. Елена Малышева уверена, морщины ее не красят.
Елена, как представитель публичной профессии, вынуждена
постоянно держать себя в форме – выглядеть подтянутой и свежей. Звезда ведет
здоровый образ жизни и правильно питается. К слову, диета, разработанная Еленой
Малышевой, помогла не только ей самой, но и тысячам ее поклонниц.
Также, по мнению Малышевой, каждая уважающая себя женщина
должна наблюдаться у грамотного дерматолога-косметолога. Все новинки
эстетической медицины телеведущая уже испробовала на себе, особенно ей полюбились уколы красоты.
"Я это делаю уже не
знаю сколько лет, если не 20, то 19. Я делаю и ботокс и гиалоурановую кислоту –
это так называемые филлеры. Я считаю, что, если у тебя есть возможность не стариться,
зачем стариться, лучше не есть не пить, чем ходить старой морщинистой бабкой. Я
далека от идеи, что мои морщины – это лучшее, что я заработала", – отметила
Елена Малышева.
По словам телеведущей, ее нельзя назвать зацикленной на
собственной внешности. Думать о собственных морщинах ей попросту некогда – с
раннего утра до позднего вечера она на съемках. "Когда я встаю утром у меня нет
мыслей: "А как я там? А как мои морщинки? Что же со мной такое?" Я не являюсь
рефлексирующей натурой", – рассказала знаменитость в интервью YouTube – каналу "ЭМПАТИЯ
МАНУЧИ".
Также добавила, что никогда не согласиться поменять
очки, к примеру, на контактные линзы. По словам знаменитости, именно этот
аксессуар делает ее такой узнаваемой. "Это мой образ без очков меня не узнает никто.
Я так вела одну программу с Сашей Розенбаум, я шла по "Останкино" его
встречать, и он прошел мимо. Он меня не мог узнать, пока я не заговорила", – с улыбкой добавила .