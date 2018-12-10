Бессменная ведущая шоу Жить здорово! готова отказаться от еды ради продления молодости. Елена Малышева уверена, морщины ее не красят.

Бессменная ведущая шоу "Жить здорово!" готова отказаться отеды ради продления молодости. Елена Малышева уверена, морщины ее не красят.Елена, как представитель публичной профессии, вынужденапостоянно держать себя в форме – выглядеть подтянутой и свежей. Звезда ведетздоровый образ жизни и правильно питается. К слову, диета, разработанная ЕленойМалышевой, помогла не только ей самой, но и тысячам ее поклонниц.Также, по мнению Малышевой, каждая уважающая себя женщинадолжна наблюдаться у грамотного дерматолога-косметолога. Все новинкиэстетической медицины телеведущая уже испробовала на себе, особенно ей полюбились уколы красоты."Я это делаю уже незнаю сколько лет, если не 20, то 19. Я делаю и ботокс и гиалоурановую кислоту –это так называемые филлеры. Я считаю, что, если у тебя есть возможность не стариться,зачем стариться, лучше не есть не пить, чем ходить старой морщинистой бабкой. Ядалека от идеи, что мои морщины – это лучшее, что я заработала", – отметилаЕлена Малышева.По словам телеведущей, ее нельзя назвать зацикленной насобственной внешности. Думать о собственных морщинах ей попросту некогда – сраннего утра до позднего вечера она на съемках. "Когда я встаю утром у меня нетмыслей: "А как я там? А как мои морщинки? Что же со мной такое?" Я не являюсьрефлексирующей натурой", – рассказала знаменитость в интервью YouTube – каналу "ЭМПАТИЯМАНУЧИ".Также добавила, что никогда не согласиться поменятьочки, к примеру, на контактные линзы. По словам знаменитости, именно этотаксессуар делает ее такой узнаваемой. "Это мой образ без очков меня не узнает никто.Я так вела одну программу с Сашей Розенбаум, я шла по "Останкино" еговстречать, и он прошел мимо. Он меня не мог узнать, пока я не заговорила", – с улыбкой добавила .