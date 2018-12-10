Он украл у него 20 тысяч рублей

Он украл у него 20 тысяч рублейВ Муроме вынесли приговор 16-летнему учащемуся колледжа. Подростка признали виновным в краже денег, сообщает региональный СледКом.Летом этого года друг семьи разрешил молодому человеку пожить у него дома. Полностью доверяя ему, он дал ключи от квартиры и даже назвал пин-код банковской карты, которую давал для покупок в продуктовых магазинах.Но однажды парень воспользовался тем, что мужчина уснул, без спроса взял карточку и снял с нее в банкомате 20 тысяч рублей.После воровства подросток купил себе пиво и чипсы, позвал на прогулку друга, которому отдал на хранение украденную сумму. Затем он вернулся домой, незаметно положил карту на прежнее место, думая, что никто ничего не заметит. 58-летний мужчина обнаружил нехватку денег и обратился в полицию.Несовершеннолетнего приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.