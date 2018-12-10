Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна блок Мой шаг лидирует на внеочередных парламентских выборах, прошедших в воскресенье. Бывшая правящая Республиканская партия в новый парламент не проходит.

Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна блок "Мой шаг" лидирует на внеочередных парламентских выборах, прошедших в воскресенье. Бывшая правящая Республиканская партия в новый парламент не проходит.В борьбе за депутатские мандаты участвуют девять партий и два блока. Блок "Мой шаг" набирает 66,37% голосов по итогам обработки бюллетеней с 134 участков из 2010.Партия "Процветающая Армения" набирает 10,62% голосов, фракция "Дашнакцутюн" — 8,43%, партия "Просвещенная Армения" — 5,5%, а Республиканская партия Армении, возглавляемая бывшим президентом Сержем Саргсяном, — 3,78% голосов. Однако для прохождения в парламент партиям необходимо набрать минимум пять процентов голосов, сообщает ТАСС.Явка стала самой низкой за последние несколько лет. В голосовании приняло участие 48,63% избирателей.Основные претенденты на места в парламенте выступают за развитие отношений с Россией. Так, блок Пашиняна обещает обеспечить дальнейшее развитие отношений с Россией, "основанное на равноправии и обоюдном уважении национальных интересов". Ранее Пашинян заявлял, что после смены власти в стране 8 мая 2018 года армяно-российские отношения "никогда не находились на столь высоком уровне".В основные приоритеты "Процветающей Армении" также входят евразийская интеграция и отношения с Россией. Бывшая правящая Республиканская партия Армении традиционно призывает укреплять сотрудничество между странами ЕАЭС, сообщает РИА Новости.Внеочередные выборы были назначены после того, как в середине октября Пашинян подал в отставку. Он занял этот пост весной после смены власти в республике.