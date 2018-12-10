У мужчины, находившегося в салоне автомобиля, сотрудники полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом...

«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии по г. Москве и сотрудников 6 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г Москве задержали подозреваемого в хранении наркотических средств», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на пересечении Рублевского шоссе и 3-й Черепковской улицы был остановлен бронированный автомобиль «Мерседес».В ходе личного досмотра у 43-летнего приезжего, находившегося в салоне, в кармане брюк был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – кокаином, массой более 8 граммов. Также установлено, что задержанный является так называемым «вором в законе» Кахой Гальским.Следственным отделением ОМВД России по району Кунцево по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками столичной полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93