Власти Крыма приняли решение не ликвидировать оператора Керченской паромной переправы, по которой осуществлялись перевозки с Кубани на полуостров и обратно. Новость вызвала шквал восторга у украинцев. По их мнению, это решение подтверждает слухи о скором обрушении Крымского моста.

ВластиКрыма приняли решение не ликвидировать оператора Керченскойпаромной переправы, по которой осуществлялись перевозки с Кубани на полуостров и обратно. Новостьвызвала шквал восторга у украинцев. По их мнению, это решениеподтверждает слухи о скором обрушении Крымского моста.Указоб отмене ликвидации компании "Морская дирекция" подписал глава региона СергейАксенов, сообщает портал "События Крыма". До этого предполагалось, чтопредприятие, занимавшееся перевозками через Керченский пролив, прекратитработу сразу после запуска движения грузовых автомобилей по Крымскомумосту.Решение властей полуострова привлекло внимание украинцев. Жители Незалежной,как известно, очень любят сочинять небылицы про Крымский мост и смакуют любую новость о переправе. Сообщение об отменеликвидации "Морской дирекции" украинцы восприняли на свой лад. По их мнению, таким образом Россия готовится к закрытию, а то и к обрушению трассы.Так, пользователь Виктория Солодухина из Днепра (бывший Днепропетровск) написала на своей странице в Facebook,что мост через Керченский пролив "серьезно поплыл". "Отмененаэлектрификация моста и восстановлена паромная переправа. То естьобрушение неминуемо", – заявила комментатор.Доэтого украинские журналисты писали о проблемах с опорами : одни из них якобы проседают на 89 миллиметров в год, а другие,наоборот, поднимаются. В доказательство тамошние СМИ публиковалифотографии моста, сделанные со спутника. Однако любому здравомыслящемучеловеку понятно, что разглядеть столь незначительные изменения наподобных снимках невозможно.Нагнетатьситуацию вокруг принялись и в украинском Министерствепо вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенныхлиц. По словам главы ведомства Вадима Черныша, на состояние трассы будутвлиять многие факторы, в том числе весенний ледоход.Движениепо автомобильной части моста через Керченский пролив открыл в мае этогогода президент России Владимир Путин. Он лично проехал по новенькойдороге за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня движение по трассеоткрылось для всех автомобилистов. К настоящему времени по ней проехали более 3,3 миллиона транспортных средств.конце 2019 года полуостров с материком свяжет железнодорожная частьКрымского моста. Поезда соединят Симферополь и другие города региона сМосквой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.