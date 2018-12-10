В ДТП в Гусь-Хрустальном районе погибли 2 женщины. Трагедия случилась в деревне Нечаевская Гусь-Хрустального района.

В ДТП в Гусь-Хрустальном районе погибли 2 женщины. Трагедия случилась в деревне Нечаевская Гусь-Хрустального района. По предварительной информации, водитель "Жигулей" 5-й модели совершил наезд на трёх пешеходов. Они двигались по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП женщина 1938-го года рождения погибла на месте. Двух других с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Позже одна из пострадавших тоже скончалась.